Jetzt LIVE: Bundesliga erklärt, wie es weitergeht

Am heutigen Donnerstag wurde bei einer Klub-Konferenz diskutiert, wie die Bundesliga-Saison gerettet werden kann. Das Ergebnis wird nun verraten. "Heute" streamt live.

In der per Video durchgeführten Clubkonferenz wurde und wird entschieden, wie und ob der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga in dieser Saison fortgeführt werden kann. Auch die Frage, wie die Trainings (ab Montag in Kleingruppen erlaubt) und die erforderlichen Coronavirus-Tests umgesetzt werden, stand auf der Agenda.Gegen 16.30 Uhr sollen laut Liga-Aussendung die Ergebnisse präsentiert werden.zeigt die Online-Pressekonferenz live ().