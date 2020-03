Jetzt neu! Der tägliche "Virus-Express" um 19 Uhr

"Heute"-Redakteur David Slomo präsentiert euch täglich um 19 Uhr im "Heute"-Virus-Express die aktuellsten und wichtigsten News des Tages.

In der Corona-Krise werden wir täglich von unzähligen Nachrichten mit Informationen überschüttet. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.-Redakteur David Slomo beleuchtet aus diesem Grund die aktuelle Thematik im neuen Virus-Express aus einem ganz eigenen Blickwinkel - unkompliziert und einfach.Wer dennoch auf die wichtigsten Nachrichten des Tages nicht verzichten möchte, der bekommt einen Überblick über die News, die man auf keinen Fall verpasst haben sollte. Mit ein paar Klicks kannst du dich HIER für den Express von "Heute" kostenlos anmelden. Danach bekommst du täglich um 19 Uhr eine E-Mail in dein Postfach und schon bist du auf dem neuesten Stand der Dinge in der Corona-Krise.