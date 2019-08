Jetzt spricht Janine Pink über Ingo Kantoreks Tod

Erst am Freitag, nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother", erfuhr Janine Pink vom Tod ihres "Köln 50667"-Kollegen Ingo Kantorek. Nun äußert sie sich über das Unglück.

Der tragische Tod von "Köln 50667"-Star Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana beherrschte am 16. August die deutschsprachigen Medien. Ein Autounfall riss das Paar aus dem Leben. Eine, die erst eine Woche später von der Tragödie erfuhr, war Ingos ehemalige Kollegin Janine Pink.



Bis Freitag war die 32-Jährige auf dem Campingplatz der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" von der Außenwelt abgeschnitten. Keine aktuellen Nachrichten drangen zu den Bewohnern vor. Erst nach ihrem Sieg erfuhr Janine von dem traurigen Ereignis.



Tod überschattet den Sieg



Über das Gefühlschaos zwischen Freud und Leid sprach der Reality-Star nun in ihrer Instagram-Story. "Ich wusste in dem Moment gar nicht, ob ich mich über meinen Sieg freuen soll".







Sie habe mit Ingo fünf Jahre lang gedreht, mit seiner Frau sogar oft telefoniert. "Es tut mir unendlich leid, auch für seine ganze Familie und Angehörigen. Ich bin immer noch sprachlos." Von 2013 bis 2017 standen die beiden zusammen für "Köln 50667" vor der Kamera.



Ihre Mutter erzählte ihr von Ingos Ableben



Da "Promi Big Brother"-Kandidaten nur bei Todesfällen aus dem engsten Verwandtenkreis von Sat.1 im Container informiert werden, wurde Janine nach ihrem Auszug von ihrer Mutter über Kantoreks Unfall aufgeklärt:



(kao)