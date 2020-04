Jetzt starten Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen

In Österreich nimmt die Zahl der Corona-Testungen weiter zu. Kommende Woche startet ein zusätzlicher Schwerpunkt in Alten- und Pflegeheimen.

Doppelt so viele Neu-Genesene als Neu-Infizierte

Die Corona-Zahlen bleiben in Österreich auch heute sehr stabil: sowohl die Zahl der Corona-Erkrankten als auch der Tages-Zuwachs der Neuerkrankten ("Heute" hat berichtet) . Während die Anzahl der aktiv Erkrankten auf 6.731 sinkt, steigt die Zahl der Testungen - sie liegt am Samstag bereits bei über 140.000."Wir haben nun immer mehr Kapazitäten und konnten die Logistikkette entscheidend verbessern. Daher wird kommende Woche die Zahl der Testungen begleitend zur gesicherten schrittweisen Öffnung weiter stark erhöht - unter anderem mit spezifischen Schwerpunkten", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. So wird kommende Woche mit der schrittweisen Testung der Mitarbeiter und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen in ganz Österreich gestartet."Wir wollen auch an den Osterfeiertagen unseren guten Weg unbeirrt fortsetzen. Die Entwicklung macht Mut, aber wir sind längst noch nicht am Ziel. Machen wir uns unseren ersten Etappenerfolg jetzt nicht zunichte!", appelliert der Gesundheitsminister zur weiteren Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen . Positiv: Die Zahl der Neu-Genesenen (540) überwiegt nach wie vor die Zahl der Neuinfektionen (268).