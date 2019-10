U-Haft für Josef B.: So lief die Verhandlung

Der Richter brauchte nur eine halbe Stunde, dann schickte er den Österreicher Josef B. für 14 Tage in U-Haft. "Widerrechtliche Freiheitsberaubung und Verdunkelungsgefahr" lautet der Vorwurf.

U-Haft um 14 Tage verlängert

Vater aus Sekte ausgeschlossen

Schicksalstag für Josef B. vor Gericht: Der 58-jährige Oberösterreicher, gegen den die holländische Justiz im Fall "Kinder von Ruinerwold" ermittelt, wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Vom Gefängnis in der Stadt Zwolle in der Nähe des Bauernhof-Verstecks wurde der bärtige, langhaarige Verdächtige im Polizeitransporter in die schmucke Provinzhauptstadt Assen gebracht. Dort durfte Josef B. dann um 12.30 Uhr im Sicherheitstrakt der Haftanstalt Assen mit dem Anwalt H. J. M. Nijholt sprechen. Diesen Juristen hatte er extra angefordert und einen Pflichtverteidiger abgelehnt.Die eigentliche Haftprüfung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und verlief flott. Kurz nach 15 Uhr stand fest: B. muss weitere 14 Tage in Untersuchungshaft. In dieser Zeit darf er nur mit seinem Anwalt Kontakt haben, Besuche von Verwandten sind untersagt. Anwalt Nijholt eilte nach der Verhandlung aus dem Gerichtsgebäude, den Prozessakt in Händen. Fotos und Interviews lehnte er ab: "Sonst komme ich selbst ins Gefängnis." Kurz danach wurde auch Josef B. wieder verlegt: Jetzt sitzt er im Gefängnis der nahe gelegenen Großstadt Groningen.Unterdessen rückt Gerrit-Jan D. (67), der bettlägerige Vater der Familie, immer mehr ins Zwielicht. Er soll ein fanatischer Anhänger der weltweiten "Vereinigungskirche" des Koreaners Sun Myung Moon gewesen sein. Doch die Moon-Sekte habe Gerrit-Jan D. schon "vor 30 Jahren" ausgeschlossen, sagte ein Cousin des Mannes der Lokalzeitung "AD". "Irgendwann hatte er verrückte Ideen im Kopf. Meine Familie wollte damit nichts zu tun haben", so der Cousin. Nach dem Ausschluss habe der Vater jeden Kontakt abgebrochen. Der Cousin ist bis heute Mitglied der Moon-Sekte. Gerrit-Jan D. habe dann einen eigenen Kult gegründet, so die "Vereinigungskirche": "Er hat sich zu einem kompletten Idioten gewandelt". Gerrit-Jan D. habe den Österreicher Josef B. "auf Reisen" kennengelernt. Übrigens: Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass sich auch D. selbst in Untersuchungshaft befindet.