Jetzt wird es um bis zu 20 Grad wärmer

April, April - der macht, was er will! Und offenbar hat der April Lust auf schönes Wetter. Denn in den kommenden Tagen wird es in Österreich richtig warm.

Am Mittwoch steht ein sonniger, aber frischer Start in den April bevor. Im Osten ziehen tagsüber harmlose Wolken durch, von Vorarlberg bis zum Innviertel und in die Weststeiermark präsentiert sich der Himmel nach rascher Auflösung vereinzelter Nebelfelder oft wolkenlos. Der Wind lässt nach bzw. flaut ganz ab, nach verbreitetem Morgenfrost steigen die Temperaturen tagsüber auf 6 bis 14 Grad.Der Donnerstag verläuft über weite Strecken oft strahlend sonnig. Im Westen ziehen zwar ein paar harmlose Wolken durch, dennoch überwiegt der freundliche Wettercharakter.In der Früh ist es nochmals sehr frisch oder sogar leicht frostig, tagsüber erwärmt sich die Luft aber bei generell nur schwachem Wind auf 10 bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Oberinntal.Am Freitag ziehen an der Alpennordseite kompakte Wolken durch und tagsüber gehen an der Alpennordseite und dem angrenzenden Flachland zunehmend Regenschauer nieder, die Schneefallgrenze sinkt vor allem östlich von Salzburg auf rund 1.000 Meter ab.Im Osten und Süden scheint noch häufig die Sonne, am Abend nimmt auch hier die Schauerneigung zu. Bei lebhaft bis kräftig auffrischendem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad.Am Samstag halten sich im zentralen Bergland noch einige Restwolken und zwischen Salzburg und Wien gehen in der ersten Tageshälfte vereinzelt Schauer nieder. Im Westen und Osten startet der Tag hingegen überwiegend freundlich, später werden überall die Auflockerungen mehr.Der Wind lässt noch in den Morgenstunden nach und weht tagsüber allenfalls mäßig aus Nord bis Nordost. Die Höchstwerte: 8 bis 17 Grad, am wärmsten ist es im Westen.Auch am Sonntag geht es in dieser Tonart weiter. In der Früh ist es zwar noch etwas frostig, am Nachmittag steigen die Temperaturen dann aber auf bis zu 20 Grad.