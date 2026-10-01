Jim Carrey (64) hat heimlich geheiratet

Mit Grimassen, die kaum ein anderer hinbekommt, wurde Jim Carrey in Filmen wie "Ace Ventura", "Die Maske" und "Der Dummschwätzer" zum Hollywood-Star. Zuletzt wurde es ruhiger um den 64-Jährigen, der sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückzog.
Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht für seine Fans: Der Schauspieler hat seiner langjährigen Partnerin Min Ah (33) das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand im engsten Kreis in Los Angeles statt.
Das bestätigte ein Sprecher des Hollywood-Stars dem US-Magazin "People", wie bild.de berichtet. Im Februar hatte Carrey noch für Aufsehen gesorgt, als er bei der Verleihung der César-Awards in Paris erstmals öffentlich mit Min Ah auftrat.
Beim wichtigsten französischen Filmpreis erhielt Carrey eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Auf der Bühne wurde er überraschend emotional und richtete Worte an seine Partnerin: "Ich liebe dich, Min Ah". Er nannte sie seine "erhabene Begleiterin".
Für Carrey ist es die dritte Ehe: Von 1987 bis 1995 war er mit Melissa Womer verheiratet. Aus dieser Ehe stammt seine Tochter Jane (39). Später folgte die Ehe mit Schauspielerin Lauren Holly, die nur ein Jahr hielt.
Statt Blockbustern widmet sich Carrey heute lieber seiner Kunst und verbringt Zeit mit seiner Familie. Nach dem Verkauf seiner Villa in Los Angeles zog er auf die hawaiianische Insel Maui. "Ich mag mein ruhiges Leben wirklich sehr. Ich habe genug", sagte er einmal.