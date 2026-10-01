i Jim Carrey REUTERS/Mario Anzuoni Hollywoodstar sagt "Ja" Jim Carrey (64) hat heimlich geheiratet Der Grimassen-König hat sich getraut: Schauspieler Jim Carrey hat seiner 33-jährigen Freundin Min Ah im engsten Kreis das Ja-Wort gegeben. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Grimassen, die kaum ein anderer hinbekommt, wurde Jim Carrey in Filmen wie "Ace Ventura", "Die Maske" und "Der Dummschwätzer" zum Hollywood-Star. Zuletzt wurde es ruhiger um den 64-Jährigen, der sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückzog.

Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht für seine Fans: Der Schauspieler hat seiner langjährigen Partnerin Min Ah (33) das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand im engsten Kreis in Los Angeles statt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das bestätigte ein Sprecher des Hollywood-Stars dem US-Magazin "People", wie bild.de berichtet. Im Februar hatte Carrey noch für Aufsehen gesorgt, als er bei der Verleihung der César-Awards in Paris erstmals öffentlich mit Min Ah auftrat.

Liebeserklärung auf der Bühne

Beim wichtigsten französischen Filmpreis erhielt Carrey eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Auf der Bühne wurde er überraschend emotional und richtete Worte an seine Partnerin: "Ich liebe dich, Min Ah". Er nannte sie seine "erhabene Begleiterin".

Dritte Ehe für den Komiker

Für Carrey ist es die dritte Ehe: Von 1987 bis 1995 war er mit Melissa Womer verheiratet. Aus dieser Ehe stammt seine Tochter Jane (39). Später folgte die Ehe mit Schauspielerin Lauren Holly, die nur ein Jahr hielt.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Statt Blockbustern widmet sich Carrey heute lieber seiner Kunst und verbringt Zeit mit seiner Familie. Nach dem Verkauf seiner Villa in Los Angeles zog er auf die hawaiianische Insel Maui. "Ich mag mein ruhiges Leben wirklich sehr. Ich habe genug", sagte er einmal.