Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat einen Schritt gewagt, den er schon lange in Erwägung gezogen hatte: Der Schauspieler unterzog sich einer Haartransplantation in Istanbul.
Seit Jahren trägt der Sohn von Uwe Ochsenknecht den Gedanken mit sich herum. Vor allem die fehlende Fülle seiner Haare habe ihn zunehmend gestört.
Laut RTL.de stellte sich Jimi Blue einem mehrstündigen Eingriff in der türkischen Metropole. Der Beauty-Termin dauerte insgesamt rund zehn Stunden.
Istanbul gilt seit Jahren als beliebtes Ziel für Haartransplantationen. Zahlreiche Prominente lassen sich dort behandeln - die Preise sind oft günstiger als in Deutschland oder Österreich.
Jimi Blue Ochsenknecht ist vor allem durch seine Rollen in deutschen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Zuletzt machte er auch als Musiker von sich reden.