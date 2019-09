"Jö BonusClub" feierte 3,4 Millionen Mitglieder

Hier ist alles Gold, was glänzt! Seit vier Monaten ist die Jö-Kundenkarte im Umlauf. Und diese wird von den Österreichern sehr gut angenommen. Anlass genug, den Erfolg zu feiern.

Es gibt wenig Fragen, die man in Österreich so häufig hört wie: "Haben Sie Ihre jö-Kundenkarte dabei?". Und weil diese Frage so oft mit "Ja" beantwortet wird, hat der BonusClub ein rauschendes Fest im Wiener Kursalon Hübner gefeiert.



"Blaublütige" Gäste



Denn nur vier Monate nach dem Start wurden bereits 3,4 Millionen Karten ausgegeben. "Mit dem jö BonusClub heben wir Kundenbindung und Loyalität in Österreich auf ein neues Level. Wir bieten ein in dieser Form in Europa noch nie dagewesenes Treueprogramm", so Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö BonusClubs.



Konkret kann man mit der Karte Bonuspunkte sammeln, sogenannte "Ös". Diese könne bei allen teilnehmenden Märkten eingelöst werden - auch Preise sind zu gewinnen.



Als Überraschungsgäste wurden "blaublütige TVStars" angekündigt. Und die kamen dann auch: Kaiser Robert Heinrich I. und sein Obersthofmeister Seyffenstein – auch bekannt als Robert Palfrader und Rudi Roubinek.