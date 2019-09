Explosion reißt Sängerin auf Bühne aus dem Leben

Joana Sainz Garcia wurde nur 30 Jahre alt. Ein tragischer Zwischenfall bei einem Konzert riss sie aus dem Leben.

Die beliebte Sängerin trat am Samstag gemeinsam mit dem Orchesta Súper Hollywood bei einem Musikfestival in der spanischen Stadt Avila auf.Gegen zwei Uhr früh ereignete sich am rechten Bühnenrand eine große Explosion durch die Pyrotechnik. Dabei wurde die 30-jährige Musikerin von einem Feuerwerkskörper getroffen.Sofort wurde die bewusstlose junge Frau in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie allerdings ihren schweren Verletzungen.(baf )