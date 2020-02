Joaquin Phoenix rettet Kalb vor der Schlachtbank

Einen Tag, nachdem er bei den Oscars für mehr Empathie gegenüber Tiere warb, ließ er seinen Worten Taten folgen.

Der 45-jährige Schauspieler ist seit langem bekennender Veganer und setzt sich öffentlich für Tierrechte ein. Bei seiner Dankesrede für den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film "Joker" wandte er sich an das Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen, um auf Tierleid aufmerksam zu machen und um eine "Stimme für all jene ohne Stimme" zu sein.Doch Joaquin Phoenix redet nicht nur darüber, er tut auch etwas. Nur einen Tag nach seinem Oscar-Triumph hat er in Los Angeles das Kalb Indigo und dessen Mutter Liberty aus einem Schlachthof gerettet."Ich brauche keine wissenschaftlichen Beweise, um mit meinen eigenen Augen zu sehen und zu hören, wie ein Tier auf Schmerz reagiert", sagt Phoenix beim Treffen mit dem Schlachhof-Vorstand in einem Video, das die ganze Aktion dokumentiert. CEO Di Maria versucht dem Hollywood-Star zu erklären, dass in seinem Schlachthof nur die humansten Praktiken angewandt werden. Davon lässt sich Phoenix nicht überzeugen, in seinen Augen werden die Tier weiterhin "ermordet".Er darf das Kalb und seine Mutter aus dem Schlachthof schließlich mitnehmen und es auf einen Bauernhof der Tierschutzorganisation "Farm Sanctuary" in Acton überführen. Über das Treffen mit Anthony Di Maria sagt Joaquin Phoenix: "Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Schlachthof Freundschaft finden würde, aber als ich Anthony traf und mein Herz für seins öffnete, wurde mir klar, dass wir vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Ohne seinen Akt der Freundlichkeit hätten Liberty und ihr Kälbchen Indigo ein schreckliches Ende gefunden. Meine Hoffnung ist, wenn wir Baby Indigo mit ihrer Mutter Liberty in Farm Sanctuary aufwachsen sehen, dass wir uns immer daran erinnern werden, dass Freundschaften an den unerwartetsten Orten entstehen können. Und ungeachtet unserer Unterschiede sollten Freundlichkeit und Mitgefühl immer vorrangig sein"."Farm Sanctuary" veröffentlichte das Video der Aktion auf YouTube.