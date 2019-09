Fans entsetzt - So sieht Joe Keery nicht mehr aus!

Der "Stranger Things"-Star wurde von seinen Fans für seine eindrucksvolle Frisur fast schon ehrfürchtig gefeiert.

Der 27-jährige Schauspieler, der in der Netflix-Serie den Teenager Steve Harrington spielt, war in den letzten Jahren neben seiner Serienrolle auch für seine volle Schmalzlocke berühmt. Die prachtvolle Friese hatte sogar eigenen Instagram- und Facebook-Accounts. Fans liebten den Schopf von Keery.Umso größer fiel nun die Enttäuschung über einen Gang zum Friseur aus. Keery hat sich von seinem für viele Fans größten Asset getrennt. Auf Bildern, die den Star bei einem Chanel-Dinner in Paris zeigen, ist fast schon schmerzhaft zu sehen, dass die Matte einem Reindl-Schnitt zum Opfer gefallen ist.In den sozialen Medien war der Aufschrei danach groß. Es gab unzählige Nachrufe auf die nicht mehr länger existente Frisur. Keery selber hat noch kein Statement zur Typenveränderung geäußert.