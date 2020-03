Joedy, was wohl dein Schlager-Papa DAZU sagt?

Freizügige Outfits, sexy SM-Posen: Die 24-jährige Joedy geizt in ihrem aktuellen Video nicht mit ihren Reizen. Was wohl ihr Vater dazu sagt, der "König von Mallorca"?

"Prinzessin von Mallorca"

Das musikalische Talent liegt bei Familie Drews auf jeden Fall in der Familie! Denn auch die Tochter von Jürgen Drews (74), Joelina, startet jetzt als "Joedy" ihre Gesangskarriere. Heute erschien das Video zu ihrer Single "Hangover" - und das hat es wirklich in sich!Die "Prinzessin von Mallorca", die optisch eher nach ihrer modelnden Mutter Ramona kommt, zeigt sich sexy wie selten zuvor: Knallenge Outfits, heiße Spielereien im Bett und am Ende hält die 24-Jährige sich ihren Lover lasziv an der Kette.Während ihr Vater Jürgen in den 70ern noch sang: "Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Denn es ist Sommer und was ist schon dabei?", geht es bei seiner Tochter schon etwas zeitgemäßer zur Sache. "Ganz egal mit wieviel Kohle du auch schmeißt, ich hab keine Rose für dich. Bye!"Bleibt abzuwarten, ob es "Joedy" in der Musikbranche auch zu königlichen Ehren schafft - oder ob es beim "Hangover" bleibt.>> Klick dich durch die besten Fotos aus dem "Hangover"-Video