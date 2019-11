So klingt es, wenn John Legend besoffen singt

Nicht immer eine Engelsstimme: John Legend ging nach einigen Gläsern Wein auf die Bühne und lallte seinen größten Hit.

"John hat sich gestern Abend mit Wein betrunken und in den Universal Studios gesungen", postete Chrissy Teigen (33) am Samstag zu einem Video () auf Twitter, das ihren Ehemann, Soulpop-Star John Legend (40), zeigt, wie er, na ja, eben gehörig beduselt singt.Und zwar seinen größten Hit "All of Me", der in der Version von dieser Nacht allerdings eher nicht die über eine Milliarde Spotify-Streams geschafft hätte, welche die Studiofassung erwirtschaftet hat. John singt schief, ohne Timing und lallt – und es ist absolut großartig und wunderbar sympathisch.Auch er selbst postete das Video auf seinem Instagram und schrieb dazu: "Wir waren in der letzten Horror Night in den Universal Studios Hollywood. Das Kostümthema war Onesies. Jemand hat Chrissy einen mit meinem Gesicht darauf gemacht, den ich dann natürlich tragen musste."Und weiter: "Ein DJ hat mir dann widerwillig sein Mikrofon überlassen und ich habe mir selbst ein Ständchen gesungen. Was für eine Nacht!"