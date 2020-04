Arzt suchte nach brutalem Streit Johnny Depps Finger

Eine erst jetzt aufgetauchte Tonbandaufnahme beweist, dass Ärzte im Müll nach Johnny Depps Finger suchten. Seine Ex hat ihn im Streit abgetrennt.

Johnny Depp (56) und Amber Heard (33) lieferten sich einen brutalen, grausigen und sehr öffentlichen Rosenkrieg. Sie warf ihm Gewalt vor und er ihr. Beide beschuldigten den anderen, zu lügen.Einer der skurrileren Vorwürfe war, dass Depp bei der Scheidung behauptete, sie habe seinen Finger am Gewissen. Nun, Jahre später, veröffentlicht die " dailymail " plötzlich eine Aufnahme, die beweist, dass die Geschichte doch stimmt."Ich kann seinen Finger nicht finden", ruft Johnnys Arzt, der mit einer Krankenschwester zwischen Blut und Müll nach dem abgetrennten Körperteil sucht, auf dem Mitschnitt. Davor soll Amber ihrem damaligen Mann eine Wodkaflasche nachgeworfen haben. Beim Aufprall zerbrach diese. Johnny hatte seine Hand auf einer marmornen Arbeitsplatte, sein Finger wurde vom zerbrochenen Glas abgeschnitten."Schau dir all dieses Blut an. Heilige Sch****. Wow, wow, wow", hört man die geschockte Krankenschwester murmeln. Im Hintergrund schluchzt Amber Heard hysterisch.In dieser Nacht im März 2015 soll das streitende Ehepaar einen Schaden von 75.000 Dollar in ihrem Haus angerichtet haben.Johnny Depp erzählte als es passierte, er habe sich den Finger in einer Tür eingeklemmt. Erst ein Jahr später als es zur Scheidung kam, rückte er mit der anderen Geschichte raus. Amber Heard behauptet im Gegenzug, Depp habe sich selbst verletzt als er während einer dreitägigen Alkohol- und Ecstasy-Orgie ein Telefon gegen die Wand hämmerte.