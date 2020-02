Johnny Depp marschiert vor Höchstgericht auf

Vor wenigen Tagen noch stockbesoffen am Red Carpet der Berlinale erschien Johnny Depp geschnäuzt, gekämmt und mit Entourage vor Gericht in London.

Johnny Depp klagt und macht keine halben Sachen. Mit einem Team aus Anwälten, einem Bodyguard und mit frisch gebügeltem Anzug erschien der Hollywood-Star am Mittwoch vor Londons Höchstgericht. Depp verklagt die britische Klatschzeitung "The Sun" beziehungsweise die Konzernmutter des Blattes News Group Newspapers.2018 schrie "The Sun" in die Welt hinaus, dass Depp seine damalige Ehefrau verdroschen haben soll. Die Zeitung erging sich in grausigen Details.Das lässt der Schauspieler nicht auf sich sitzen. Er saß brav im Gerichtssaal hinter den Anwälten, während die den Zeitungsartikel zerlegten, wie " abcnews " berichtet."Eine Person, eine Seite, lügt und eine nicht", legte Anwalt David Sherborne den Fall dar. Die Story würde zwei Seiten zeigen, die "diametral auseinander gehen".Depp behauptet stattdessen, dass Amber Heard, inzwischen seine Ex, ihn verletzt hätte. "Offensichtlich sagen wir, dass es Ms. Heard ist (die lügt), Mr. Depp will dass 100%ig klarstellen."Der Termin vor Gericht war erst die Anhörung. Der richtige Prozess startet am 23. März. Und auch in den USA steht ein Gerichtstermin an. Der Schauspieler verklagt auch seine Ex, Amber Heard, für ihre Aussagen.