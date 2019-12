"Leonard" ist Papa – und es ist nicht von Penny

"Leonard Hofstadter" Johnny Galecki ist Papa geworden. Am Dienstag postete er das erste Babyfoto seines Sohnes auf Insta.

Mit anstrengenden Mitbewohnern hat Johnny Galecki (44) nach zwölf Staffeln "The Big Bang Theory" Erfahrung. Und wenn sein kleiner Sohn schreit, kann er ihm "Soft Kitty" vorsingen, den Song, der schon Sheldon in der Serie immer beruhigt.Galecki und seine Freundin Alaina Meyer (22) schweben mit ihrem Baby auf Wolke 7. "Mit vollen und dankbaren Herzen heißen wir unseren wunderschönen Sohn in dieser unglaublichen Welt willkommen. Danke an euch alle für eure Liebe und Unterstützung", geben sich die Eltern überschwänglich.Für den frischgebackenen Papa kommt sein Sohn zum perfekten Zeitpunkt. "The Big Bang Theory" ist abgedreht und er kann seine Zeit nun Mama und Kind widmen.