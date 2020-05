Joko & Klaas zeigen RTL-Sendung auf ProSieben

15 Minuten lang filmten Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf RTL ab. Das Senderlogo wurde überklebt.

Das beliebte TV-Duo hat sich mal wieder einen Scherz erlaubt! Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf zeigten am Mittwoch-Abend auf ProSieben eine Sendung von RTL. Nicht mal ProSieben selber soll davon gewusst haben.Wie das Joko und Klaas gelungen ist? Ganz einfach: Sie hielten mit der Kamera auf einen Fernseher, wo gerade "RTL Aktuell" lief. Das Logo des Kölner Senders wurde zusätzlich mit einem ProSieben-Sticker überklebt, auf der rechten Seite pickte der Hashtag "P7RTLspezial". 15 Minuten lang kommentierte das Duo das Gesehene. Ob das legal ist, weiß nicht mal Joko. "Dürfen wir das?", fragt der Moderator während der Sendung.Immer wieder klingeln während der Sendung die Telefone von Joko & Klaas, doch keiner der beiden hebt ab. "Sorry @ProSieben, Joko & Klaas können gerade nicht ans Telefon", schrieben sie auf Twitter. Und was sagen die deutschen Sender dazu?ProSieben stellte via Twitter klar, dass sie nichts davon wussten. "In eigener Sache I. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von #JKlive, da wir nicht wissen, was passieren wird", heißt es darin.Auch von RTL gab es eine Reaktion auf Twitter, sie nahmen es mit Humor. Auf Twitter teilten sie ein Foto von der Aktion und schrieben: "Das Original ohne nervige Einblendungen unten in der Ecke gibt's nur bei uns."