Joko packt über Dreh mit Sarah Lombardi aus

Joko Winterscheidt und Sarah Lombardi drehten gemeinsam am "Traumschiff". Im Nachhinein erzählt Winterscheidt, wie er Sarah gefunden hat.

Joko Winterscheidt ist nicht auf den Mund gefallen. Die Hälfte des TV-Duos "Joko & Klaas" kann auch austeilen, wenn es drauf ankommt.Doch bei Sarah Lombardi wird er mehr als streichelzahm. Er traf die 27-Jährige beim "Traumschiff"-Dreh. Sarah spielte eine singende Putzfrau, er selbst den Bruder von Kapitän Florian Silbereisen.Sarah musste beim Dreh schmerzlich erkennen, dass sie alles andere als hochseefest ist. Sie sei käsebleich im Eck gelegen und schrecklich seekrank gewesen, erzählte er in seinem Podcast "Alle Wege führen nach Rom". Doch kaum war Sarah beim Dreh an der Reihe, stand sie hochprofessionell vor der Kamera, konnte ihren Text und spielte ihre Rolle.Das hat den Moderator tief beeindruckt. Auch privat fand er sie "super". "Die war total angenehm", erinnert er sich an die Kurzzeit-Kollegin. Mit ihrem Verhalten hat sich Sarah Lombardi einen Freund fürs Leben erarbeitet. "Wenn auch immer jemand ein böses Wort über die verliert, werde ich der zur Seite stehen", lobt Joko die 27-Jährige.Joko Winterscheidt selbst hätte im März auch Hilfe gebrauchen können. Über ihn und Kollegen Klass brach nachein Shitstorm herein.