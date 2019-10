Joko und Klaas mit "Weltneuheit" gegen Nazis

Nach ihrem Sieg bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" präsentierten die beiden Moderatoren einen "Automat von heute gegen die Parolen von gestern".

Teleshopping mit Joko und Klaas

2.000 "Entkräfter" verkauft

Joko Winterscheid (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) gewannen am Mittwochabend das Duell gegen Sängerin Vanessa Mai (27) und Moderatorin Janin Ullmann (37) und dadurch auch wieder 15 Minuten freie Sendezeit auf ihrem Heim-Sender ProSieben. Diese Zeit nutzen sie dieses Mal für eine wichtige Botschaft gegen Rechts.Zuerst erscheint der Schriftzug "Teleshopping mit Joko und Klaas", danach kündigt Joko Winterscheidt den "Entkräfter Pro Max" groß an: "Wir sind hier, um Ihnen eine Weltneuheit vorzustellen". Ein Einspieler mit dem AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland und Bildern von Demonstrationen und der Seenotrettung von Flüchtlingen beweisen: Hier geht's um was Großes, was Politisches.Wie Joko und Klaas erklären, sei der "Entkräfter Pro Max" "das Gerät zum Entkräften der acht gängigsten rechtspopulistischen Thesen und ein Bonus-Sound". Die Erfindung ähnelt einer Fernbedienung mit neun Tasten, jede spielt ein Statement ab. Gesprochen werden diese von der deutschen Synchronstimme von Dwayne "The Rock" Johnson.Kleiner "Haken": Der "Automat von heute gegen die Parolen von gestern" wird nur dann produziert, wenn die Zuschauer es auf der extra eingerichteten Website entkraefter.de bestellen, so die beiden TV-Moderatoren. Nach gerade einmal 13 Minuten sind die ersten 1.000 Bestellungen weg, nach 15 Minuten rund 2.000 - ein klares Zeichen von ProSieben, Joko, Klaas und ihren Zuschauern gegen Rechts.