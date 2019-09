Jonah Hill soll den Riddler in "The Batman" spielen

Nach Jim Carrey ist erneut ein Comedian für die Rolle des Bösewichts geplant.

Ein weiterer Publikumsliebling stößt zum Cast des neuen Batman-Films. Robert Pattinson löst Ben Affleck als dunkler Rächer ab und dürfte es in seinem Debüt als DC-Held mit Jonah Hill zu tun bekommen.Hill machte sich in Hollywood mit Komödien wie "Superbad" und "Nie wieder Sex mit der Ex" einen Namen, staubte zuletzt aber mit ernsthafteren Rollen zwei Oscar-Nominierungen ab (für "Moneyball", 2012, und "The Wolf of Wall Street, 2014).Mit "The Batman" wird Hill bereits seit geraumer Zeit in Zusammenhang gebracht. Gerüchten zufolge war er für die Rolle des Bösewichts Pinguin im Gespräch. Nun berichtet "The Wrap" allerdings, dass der Comedian den Riddler verkörpern wird. Ein anonymer Insider plauderte die Info aus.In den DC-Comics ist der Riddler ein kriminelles Genie, das Batman mit tödlichen Rätseln auf Trab hält. In den Sechzigern spielte Frank Gorshin die Figur (in der kultigen Serie mit Adam West), in "Batman Forever" (1995) war Comedian Jim Carrey als Riddler zu sehen."The Batman" kommt 2021 in die Kinos. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.