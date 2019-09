Netflix-Star Jonathan Van Ness ist HIV-positiv

"Queer Eye"-Darsteller Jonathan Van Ness enthüllte in seiner Autobiografie, dass er HIV positiv ist.

Am 24. September erscheint "Over the Top", die Autobiografie von Jonathan Van Ness (32), bekannt aus der Netflix-Reality-Hitserie "Queer Eye". Die "New York Times" durfte vorab Ausschnitte aus dem Buch publizieren.So erzählt Van Ness unter anderem, dass er als Kind von einem älteren Jungen sexuell missbraucht wurde. Dieses Trauma habe bei ihm zu "selbstzerstörerischem" Verhalten geführt: Er verabredete sich als Teenie via Chatrooms mit älteren Männern zum Sex und begann im Studium, Kokain zu konsumieren.Nachdem er vom College geflogen war, zog er nach Los Angeles und arbeitete als Hairstylist. Dabei kam er erstmals in Kontakt mit Methamphetaminen, musste zweimal in den Entzug und wurde zweimal rückfällig.Als er beim Arbeiten das Bewusstsein verlor, wusste er, dass er "etwas ändern" muss. Einen Tag später wurde er positiv auf HIV getestet.Wie er sich angesteckt hat, schreibt die "NY Time" nicht, zitiert aber Van Ness: "Dieser Tag war genauso schlimm, wie man es sich vorstellt."Der Netflix-Star sagt, er habe seit Jahren keine harten Drogen mehr genommen. Marihuana raucht er aber immer noch und dem Alkohol hat er ebenfalls nicht abgeschworen.