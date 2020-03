Jorge ist die Padme Amidala von "Let's Dance"

Jorge Gonzalez war am Freitag das meistdiskutierte Thema bei "Let's Dance". Seine Frisur stahl allen die Show.

Auf der Jurybank mussten bei "Let's Dance" alle so weit wie möglich voneinander entfernt sitzen. Das nahm Jorge zum Anlass, um eine Frisur spazierenzutragen, mit der er in keinen Bus passen würde."Minimum zwei Meter Abstand", lachte Jorge selbst über seine Haarpracht. Acht Stunden bereitete die Stylistin die Perücke vor, die schließlich seinen Schädel krönte.Während der ersten Stunde der Sendung ging es auf Twitter nicht ums Tanzen. Stattdessen wurde unter dem Hashtag #Letsdance heftig über die Haarpracht des Jurors diskutiert.Auch der RTL-Twitteraccount selbst mischte heftig mit. Und eines muss man den Twitteranten lassen: Einige von ihnen sind genauso kreativ wie Jorges Frisör. Der Star-Wars-Kommentar hat uns so gefallen, dass wir ihn sogar für den Titel geliehen haben. Denn was besseres wär uns auch nicht eingefallen.