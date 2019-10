Josef B. verweigert Hilfe von Austro-Behörden

Nachdem in dem niederländischen Ort Ruinerwold sechs junge Menschen in einem Haus gefunden wurden, kommen immer mehr Details ans Licht. Der Mieter des Hauses, Josef B., stammt aus Wien, möchte jedoch keinen Kontakt zu österreichischen Behörden.

Neun Jahre lang lebte eine Gruppe von Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren von der Außenwelt isoliert in einem abschließbaren Raum eines Bauernhofes im niederländischen Ruinerwold, "Heute.at" berichtete . Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren.Der Fall flog auf, als einem 25-Jährigen die Flucht gelang und er in einem nahegelegenen Wirtshaus um Hilfe bat. Der Wirt alarmierte daraufhin die Polizei.Auf dem Grundstück in Ruinerwold entdeckten die Beamten im Haus hinter einem Schrank im Wohnzimmer eine Treppe. Unten hielten sich offenbar die Familienangehörigen des 25-Jährigen auf. Laut Reuters handelt es sich um weitere vier Geschwister und den pflegebedürftigen Vater. Sie sind allesamt niederländische Staatsbürger.Bei dem Mieter des Hauses, Josef B., handelt es um einen 58-jährigen Wiener. Er dürfte vor einigen Jahren ausgewandert sein und wurde noch am Dienstag festgenommen.Wie das Außenministerium gegenüber "Heute.at" bestätigte, möchte der Mann keinen Kontakt zu den österreichischen Behörden oder zur Botschaft. Dies hat er der niederländischen Polizei mitgeteilt."Wir können in diesem Fall daher nicht agieren. Die Behörden in Holland haben strikte Datenschutzbestimmungen. Es wurde uns nur bestätigt, dass es sich bei dem Mann um einen Wiener handelt", erklärt Pressesprecher Peter Guschlbauer gegenüberWie niederländische Medien berichteten, soll der Wiener im nahe gelegenen Ort als Handwerker tätig gewesen sein. Nachbarn erzählen, dass er mit einem Volvo unterwegs war. Fenster und Türen auf dem Grundstück waren verriegelt.Niemand von den Anrainern habe Kontakt mit ihm gehabt. In diversen Medienberichten wird darüber spekuliert, dass es sich bei der Gruppe um eine Sekte handle, die auf den Weltuntergang warte.Wie Josef B. die Familie kennen gelernt hatte, ist noch völlig unklar.