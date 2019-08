Wiener (42) will heute den Eis-Weltrekord brechen

Zwei Stunden lang wird Josef Köberl, wenn alles gutgeht, in eine Kabine mit Eiswürfeln steigen. "Heute" zeigt den Versuch im Live-Stream.

Frostiges Spektakel vor dem Wiener Hauptbahnhof: Am Samstag um 13.30 Uhr will der Eisschwimmer Josef Köberl den Weltrekord im "Longest Duration Full Body Contact With Ice" brechen.Dazu steigt der 42-Jährige in eine eigens gebaute Kabine, die dann bis zu den Schultern des Wieners mit Eiswürfeln gefüllt wird. Mehr als zwei Stunden will Köberl so ausharren. Die bisherige Bibber-Bestmarke liegt bei einer Stunde und 53 Minuten, aufgestellt vom Chinesen Songhao Jin.Abbrechen wolle er nur im Notfall: Wenn die Körpertemperatur, die durch einen hinuntergeschluckten Sensor überprüft wird, auf 32 Grad sinkt, so Köberl zum ORF. "Aber ich denke nicht, dass es so weit kommt.""Heute.at" ist ab Mittag mit einem Kamerateam vor Ort und wird den Weltrekordversuch live übertragen. Du findest den Stream ab ca. 13 Uhr in diesem Artikel und auf unserer Facebook-Seite . (pic)