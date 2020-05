"Blumenverkäufer beruhigte meine Seele"

"Heute" teilt gerne mit Euch die schönen Geschichten und Begegnungen, wie diese von einem Leser, der uns seine Erlebnisse an einem Blumenstand schilderte.

Immer wieder erreichen uns auch schöne Lesergeschichten und Erzählungen von Begegnungen unserer Leserreporter. Dieses Zusammentreffen eines-Lesers mit einem Blumenverkäufer im achten Wiener Gemeindebezirk zählt definitiv dazu.Der-Leserreporter, der anonym bleiben will, war am Donnerstag auf der Josefstädterstraße spazieren, als er einen "winzigen" Blumenladen entdeckte. Dieser Herr hat seinen Stand auf der Ecke zur Albertgasse. Während um ihn herum alles langsam wieder zum Leben erwacht, saß er dort vor seinem iPad mit Kopfhörern.Als sich der Leserreporter näherte, erkannte er, dass das iPad als kleines Klavier diente. "Eine wunderschön rührende Szene", so der Leser, der diese Momentaufnahme mit uns teilen wollte. Er sprach ihn an und erfuhr, dass "Rudi gerne Klavier" spiele. Er steckte die Kopfhörer ab und spielte laut für den Besucher seines Blumenladens.Der-Leser wollte sich für diese schöne menschliche Begegnung in diesen Zeiten von "sozialer Distanz" mit dieser kleinen Geschichte bedanken.