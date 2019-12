Getöteter Polizist war fünffacher Vater

Joseph Seals war ein erfahrener Polizist. "Er funktionierte, wenn er auf böse Jungs traf", sagt der Polizeichef von Jersey City über ihn. Er sei nun gestorben, weil er versuchte, das Böse zu stoppen.

6 Tote bei Schießerei in New Jersey

Bei einer wilden Schießerei nahe New York sind sechs Menschen getötet worden. Unter den Toten ist auch der 39-jährige Polizist Joseph Seals. Der Detective arbeitete 15 Jahre bei der Polizei von Jersey City, wie der Polizeichef der Stadt, Michael Kelly sagte."Er war unser führender Polizist, wenn es darum ging, dass Waffen von unseren Straßen verschwinden", sagte Kelly weiter. Dutzende Handfeuerwaffen seien dank ihm nicht mehr im Einsatz. Seals war an einem landesweiten Anti-Gewalt-Programm beteiligt.Quelle: Tamedia/TwitterDer erfahreren Polizist "funktionierte, wenn er auf böse Jungs stieß", so der Polizeichef weiter. "Wir glauben, dass Joseph Seals gestorben ist, weil er versuchte, das Böse zu stoppen."Seals war in der Stadt Bayonne, New Jersey, geboren. Der Bürgermeister seiner Heimatstadt, Jimmy Davis, drückt auf Twitter seine Gefühle aus: "Es bricht uns das Herz. Jeder Angriff auf unsere tapfere Polizei ist auch ein Angriff auf uns alle. Wir werden seine Frau und seine Kinder unterstützen."