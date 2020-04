TV-Star Joshua Jackson: Sein erstes Baby ist da!

Der Schauspieler und seine Freundin Jodie Turner-Smith sind zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter geworden.

Pandemie stellt Paar vor Herausforderung

Der US-Schauspieler Joshua Jackson (41, "The Affair") ist überglücklich: Seine Freundin Jodie Turner-Smith (33) hat einer kleinen Tochter das Leben geschenkt. Das Paar bestätigte gegenüber dem " People "-Magazin, dass sowohl Mutter als auch Baby "glücklich und gesund" seien.Im vergangenen Dezember gaben sich Joshua Jackson, der in den 90er-Jahren seinen Durchbruch mit der erfolgreichen Teenie-Serie "Dawson's Creek" feierte, und Jodie Turner-Smith in Los Angeles das Jawort. Bereits einen Monat später verriet das Paar, dass Jodie ein Kind erwarte.Obwohl sich ihre Tochter prächtig entwickelte, sorgten sich die werdenden Eltern in Zeiten der Corona-Pandemie sehr um das Wohl ihres gemeinsamen Kindes. "Im Moment ist es ein bisschen stressig", gestand der sonst so gelassen wirkende Jackson in einem TV-Interview kurze Zeit vor der Geburt. "Wir versuchen gerade herauszufinden, wie wir am besten mit der Quarantäne umgehen. Im Augenblick ist es schwierig mit dem Gesundheitssystem, wir lernen täglich Schritt für Schritt dazu." Für den Schauspieler zählte zu diesem Zeitpunkt ohnehin nur eines: "Sie und das Baby sind gesund, das ist das wichtigste", freute er sich und bereitete sich gewissenhaft auf seine Vaterrolle vor.Umso erleichterter halten die beiden frisch gebackenen Eltern jetzt ihr gesundes Töchterchen in den Armen. Für beide ist es das erste Kind.Welchen Namen die neue Erdenbürgerin bekommen wird, wollten Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith aber noch nicht verraten.