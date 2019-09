Schüler prügeln sich, Soldat greift brutal ein

Irritierender Vorfall: Ein Soldat nimmt Anlauf und rennt in zwei streitende Schulbuben nieder. Video: Tamedia

Ein Soldat der Marine wird Zeuge einer Schlägerei auf einem Schulplatz. Dann greift der 18-Jährige ein - allerdings auf eine ziemlich brutale Weise.

Am vergangenen Mittwoch stattete Josue Valdez-Sarmiento seiner ehemaligen Schule, der Edison High School im kalifornischen Stockton, einen kleinen Besuch ab.



Gemeinsam mit einem Rekrutierungsoffizier war der frisch ausgebildete Marineinfanterist unterwegs. Plötzlich wurde er Zeuge einer brutalen Schlägerei.



Zwei junge Buben hatten sich in die Haare bekommen und schlugen aufeinander ein. Der 18-Jährige nahm daraufhin Anlauf und rannte die beiden über den Haufen.



Offenbar wollte der Soldat auf diese Weise die beiden Streithähne trennen. Ein Sprecher des Marinekorps erklärte, dass keiner der beiden Schüler verletzt wurden.



Allerdings äußerten einige Eltern auf sozialen Medien Bedenken über die Vorgehensweise des Marineinfanteristen.



"Instinkt war richtig"



Major Thomas Driscoll verteidigte gegenüber "CBS Sacramento" allerdings das Vorgehen von Soldat Josue Valdez-Sarmiento.



"Der Instinkt war richtig. Aber wir werden diese Gelegenheit nutzen, um mit ihm zu besprechen, dass es in der Zukunft andere Wege gibt, um mit solch einer Situation umzugehen", so Driscoll.



Die Schulbehörde hat ebenfalls bereits eine Untersuchung des Vorfalls auf dem Schulplatz angekündigt.