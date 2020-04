Ups! So wird ein Journalist beim Fremdgehen erwischt

Die Halbnackte, die bei einem Videointerview durchs Bild lief, war nicht die Freundin von Journalist Alfonso Merlos. Erst lachte Spanien, jetzt die Welt.

Das fällt wohl unter "echt blöd gelaufen". Der spanische Journalist Alfonso Merlos war gerade von zu Hause aus auf Sendung, als eine Halbnackte durchs Bild lief. Der Journalist ist fix vergeben, allerdings nicht mit dem Betthupferl im Hintergrund.Der 41-jährige Merlos und der spanische Big-Brother-Star Marta López sind ein Paar. Oder waren es zumindest bis vor kurzem. Die beiden pausierten mitten in der Coronakrise für wenige Tage. Doch Merlos nutzte die Zeit nicht, um seiner Freundin nachzuweinen.Die Zuschauer identifizierte die Unterwäsche-Schönheit in Rekordzeit. Es ist die junge Journalistin Alexia Rivas (27). Merlos fiel das peinliche Hoppala gar nicht auf, bis kurz nach der Sendung ein Shitstorm losbrach.Erst redete sich Merlos heraus, dass er und seine Freundin sich getrennt hätten. Doch als die Aufregung nach einigen Tagen noch immer nicht abklang, entschuldigte er sich in der spanischen Talkshow "The Ana Rosa Show". "Wenn ihr glaubt, dass meine Einstellung nicht korrekt war oder dass ich mich falsch verhalten habe, habe ich kein Problem damit, mich zu entschuldigen."Rivas, die Frau in Unterwäsche, meldete sich ebenfalls zu Wort. "Ich habe mich nicht in eine Beziehung gedrängt. Er hat mir erzählt, er sei Single. Wir sehen einander seit drei Wochen", verriet sie "Socialité".Marta Lopez, die eigentliche Freundin, findet Merlos beschämend. Sie hätten vier Tage Beziehungspause eingelegt, von einer Trennung war laut ihr keine Rede.Zu all dem Drama kommt noch erschwerend hinzu, dass Spanien in der Krise eine strenge Ausgangssperre verhängt hat. Merlos hätte Rivas also gar nicht in die Wohnung lassen dürfen.