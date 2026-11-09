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Neue Ära für Bilder im Web

JPG stirbt aus: So heißt der Nachfolger

Das JPG-Format hat über 30 Jahre auf dem Buckel. Jetzt könnte es bald von einem neuen Bildformat verdrängt werden - das hat viele Vorteile.
Von Technik Heute
09.11.2026, 08:07
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Was ein JPG ist, weiß jeder, der schon einmal einen Computer oder ein Smartphone benutzt hat. Das Bildformat ist seit der Einführung von Digitalkameras allgegenwärtig und gehört zur Geschichte des Internets wie das Piepen alter Modems.

Der Grund für den Erfolg: JPG-Dateien werden verlustbehaftet komprimiert, wodurch der nötige Speicherplatz im Vergleich zu unkomprimierten Bildern deutlich geringer ist. In der Anfangszeit des Internets war das ein unschlagbarer Vorteil.

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Doch jetzt deutet sich eine Wende an, wie chip.de berichtet. Mit Chrome 155 unterstützt Google erstmals offiziell das neue Bildformat JPEG XL. Als wichtigen Grund nannte der Konzern die anhaltende Nachfrage von Webentwicklern.

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Das bringt das neue Format

JPEG XL bietet eine 30 bis 50 Prozent bessere Kompression als das klassische JPG. Besonders praktisch: Man kann bestehende JPG-Dateien sogar verlustfrei zu JXL konvertieren und dabei schnell 33 Prozent Speicherplatz sparen.

Ob JPEG XL sich wirklich durchsetzt, hängt auch von der Konkurrenz ab. Google arbeitet mit AVIF an einem eigenen modernen Bildformat. Doch mit der breiten Browser-Unterstützung von Chrome könnten die Tage des klassischen JPGs tatsächlich gezählt sein.

tec, 09.11.2026, 08:07
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