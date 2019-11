Jugend-Coach steht unter Missbrauchsverdacht

Der Mann sitzt in Wr. Neustadt in Haft.

Ein Fußballtrainer (32) einer Jugendmannschaft aus dem Industrieviertel soll einen 16-Jährigen, der in seinem Verein spielte, sexuell missbraucht haben. Das berichtet der "Kurier".Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstag soll zudem kinderpornografisches Material sichergestellt worden sein.Laut "Kurier" wurde der 32-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Ermittelt wird wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Die Entscheidung über eine U-Haft steht noch aus.Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.