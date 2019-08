Teenager treten und bespucken Polizisten

In Wien-Donaustadt ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall mit einem Moped. Die beiden involvierten Jugendlichen verhielten sich sehr aggressiv.

Am Montag eskalierte die Aufnahme eines Verkehrsunfalles in Wien-Donaustadt. Ein 16-jähriger Mopedlenker und seine 15-jährige Beifahrerin verhielten sich während der gesamten Amtshandlung in der Gartenheimstraße aggressiv gegenüber den Beamten.Neben diversen lautstarken Beschimpfungen wurden die Polizisten bespuckt und mit Faustschlägen und Fußtrittenattackiert. Zwei Beamte wurden im Zuge der Festnahme leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst weiter versehen.Bei den beiden Jugendlichen wurden diverse Tabletten und Suchtgiftutensilien sichergestellt. Der Lenker verweigerte einen Alkomattest. Die Beamten nahmen dem Teenager den Führerschein vorläufig ab. Die beiden wurden mehrfach angezeigt. Die leicht verletzten Beamten konnten ihren Dienst auch nach dem Einsatz weiter versehen.(mr)