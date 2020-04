Jugendliche beißen und prügeln Polizisten blutig

Gewalt-Eskalation in Sillian: Ein 15-Jähriger biss einem Polizisten, ein 16-Jähriger stahl dem Beamten den Autoschlüssel und prügelte einen anderen ins Spital.

Schockierende Szenen in Sillian (Bezirk Lienz): Am Samstag um 21:30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz der Rettung nach einem möglichen Suchtmittelkonsum von Jugendlichen in Sillian gerufen. Als die Beamten das Haus beziehungsweise eine dortige Wohnung betraten, rannte plötzlich ein 15-jähriger Österreicher auf die Polizisten zu und attackierte diese.Der Jugendliche wurde festgenommen, wobei er einem Polizisten in die Hand biss und ihn dadurch unbestimmten Grades verletzte. Währenddessen schaltete ein weiterer 16-jähriger Österreicher beim Dienstkraftfahrzeug das Folgetonhorn ein.Da sich der Fahrzeugschlüssel in der Hosentasche des attackierten Beamten befunden hatte, dürfte sich das Fahrzeug während der körperlichen Auseinandersetzung unbeabsichtigt geöffnet haben.Bei der Festnahme des 16-Jährigen schlug dieser einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer.Die Polizisten und die beiden Festgenommenen wurden im Krankenhaus Lienz behandelt. In der Wohnung konnten Suchtmittel sichergestellt werden. Eine Auswertung dazu sowie weitere Erhebungen folgen.