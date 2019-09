Jugendliche Randalierer in Josefstadt festgenommen

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei zwei jugendliche Randalierer in Wien-Josefstadt festgenommen (Symbolfoto)

Zuerst randalierte das Pärchen (17 und 20) am Hernalser Gürtel, danach wurden sie gegen Polizisten handgreiflich.

Nachdem Polizeibeamte der Bereitschaftseinheit in der Nacht auf Sonntag eine 17-Jährige und einen 20-Jährigen angehalten haben, die zuvor Sachen am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt beschädigten, wurden die beiden aggressiv und beschimpften die Polizisten.Der 20-Jährige stieß einen der Beamten heftig gegen die Brust und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Um die Festnahme zu verhindern attackierte auch die 17-Jährige die Beamten, auch sie musste vorläufig festgenommen werden.