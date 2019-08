Jugendlicher (15) muss halbes Jahr ins Gefängnis

Er soll unter anderem einen Juwelier leer geräumt und einen Mann mit dem Messer bedroht haben. Ein Jugendlicher wurde nun in Steyr zu 24 Monaten Haft, sechs unbedingt, verurteilt.

Angeklagter soll mit Cannabis gehandelt haben

Er ist erst 15 Jahre alt, hat es aber schon faustdick hinter den Ohren. In Steyr musste sich der Jugendliche am Mittwoch wegen Erpressung, Nötigung, schweren Raubs, Einbrüchen sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.Konkret soll der Bursche, der vor neun Jahren mit seiner Mutter von Israel nach Österreich gekommen war, mit einem Mitangeklagten (16) die Auslage eines Juweliers in Amstetten (NÖ) leer geräumt haben.Des weiteren habe er mehrere Diebstähle in einem Einkaufszentrum verübt. Der Staatsanwalt wirft ihm ebenfalls vor, als 14-Jähriger in Wien einen Passanten mit einem Messer bedroht und fünf Euro und Zigaretten erbeutet zu haben.Das ist aber noch nicht alles. Auch mit Cannabis soll er gehandelt und Mitbewohner im Heim, in dem er schon seit mehreren Jahren lebte, erpresst haben.In der Schule sowie im Heim habe es ihm laut eigenen Aussagen nicht gefallen. Weil ihm langweilig war, sei er kriminell geworden.Die Richterin verurteilte den Jugendlichen schließlich zu 24 Monaten bedingter Haft. Sechs davon muss er unbedingt ins Gefängnis.Die Richterin blieb damit deutlich unter der Höchststrafe von siebeneinhalb Jahren.Die Staatsanwaltschaft nahm sich Bedenkzeit. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Der Komplize erhielt sechs Monate bedingt (rechtskräftig).(mip)