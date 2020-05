Jugendlicher vergewaltigt 42-Jährige – keine Anklage

Bei den Einvernahmen der Polizei legte der Bursch ein Geständnis ab. Trotzdem verkündete die Staatsanwaltschaft am Montag, dass alle Ermittlungen jetzt eingestellt werden. Das ist der Grund.

Strafunmündig

Nach der Schreckenstat am Donnerstag folgt nun für das 42 Jahre alte Opfer der nächste Schock – der mutmaßliche Täter könnte ungeschoren davonkommen.Dem jungen Burschen wird vorgeworfen, die Frau im Örtchen Auma-Weidatal in Thüringen (D) mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben. Er konnte in Folge der Ermittlungen rasch festgenommen werden und zeigte sich gegenüber den Vorwürfen geständig.Am Montag meldete dann die zuständige Staatsanwaltschaft, dass nicht mehr weiter ermittelt werde. Der Grund: der mutmaßliche Vergewaltiger ist erst 13 Jahre alt und somit strafunmündig, wie die deutsche Nachrichtenagentur dpa meldet.Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall somit juristisch abgeschlossen, wie ein Sprecher erklärt. Einen Prozess wird es nicht geben. Stattdessen wird sich wahrscheinlich das Jugendamt im weiteren Verlauf mit dem Burschen befassen.