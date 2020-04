Julian (11) fand bei Ruine russische Handgranate

Bei einem Ausflug am Sonntag entdeckte Julian Ortner aus NÖ eine Handgranate, gemeinsam mit dem Vater wurden Exekutive und Entminungsdienst alarmiert.

Bei einem Sonntagsausflug mit der Familie zur Burgruine Starhemberg () fand Julian (11) am Waldboden eine Handgranate. Der Schüler regierte richtig cool, ließ die Granate liegen, ging weit weg und meldete den Fund seinem Vater Markus und Schwester Celina (19).Gemeinsam mit seinem Vater meldete er die Entdeckung des Kampfmittels dann der Polizei Wöllersdorf. Am Abend zeigten Vater und Sohn der Polizei sowie dem alarmierten Entminungsdienst nochmal die Fundstelle. Die Experten des Entminungsdienst entsorgten schließlich fachgerecht die russische Handgranate."Hier in der Gegend liegen viele Waffen aus dem Weltkrieg noch herum, darum gab ich meinem Sohn dann gleich einen kindgerechten Crash-Kurs in Waffenkunde", so Vater Markus Ortner stolz.