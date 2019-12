10x2 Tickets für "Jumanji: The Next Level" gewinnen

Zum Kino-Start des neuen JUMANJI-Abenteuers mit Jack Black und Dwayne 'The Rock' Johnson verlost "Heute.at" 10 x 2 Tickets.

Die "Jumanji"-Gang ist wieder da, aber das Spiel hat sich verändert, das "Next Level" steht bevor. Als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen aus ihrer Gruppe zu retten, stellen sie fest, dass dort nichts mehr so ist wie erwartet.Die Spieler müssen in bislang unbekannten und unerforschten Gegenden völlig neue Herausforderungen meistern. Um dem gefährlichsten Spiel der Welt wieder zu entkommen, müssen sie staubtrockene Wüsten und schneebedeckte Berge durchqueren.Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan spielen wieder die Hauptrollen in dieser bombastischen Fortsetzung des Action-Abenteuer. An ihrer Seite sind Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain und Madison Iseman zu sehen. Außerdem mit dabei: Danny Glover und Danny DeVito.Zum Kino-Start von "Jumanji: The Next Level" verlost "Heute.at"für das Action-Spektakel mit Dwayne Johnson.