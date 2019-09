Junge Lenkerin nach Unfall in Lebensgefahr

Bild: Kein Anbieter/Einsatzdoku.at (Symbol)

Schwerer Verkehrsunfall am Montag in Traiskirchen (Baden): Eine 21-Jährige wurde bei einem Unfall schwer verletzt, wurde per Heli ins Spital geflogen.

Auf regennasser Fahrbahn kam eine junge Lenkerin in Traiskirchen (Bezirk Baden) am Montag gegen Mittag ins Schleudern, prallte mit ihrem Wagen gegen einen Fels/Stein (laut erster Meldung Stein).



Die 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, noch vor Ort erstversorgt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus nach Wien geflogen. Ihr Zustand ist kritisch.



