Junge Wienerin starb bei Unfall im Waldviertel

Tragischer Unfall früh am Donnerstagmorgen in Sallingberg: Eine 27-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab und beim Crash gegen einen Baum ums Leben.

Im Waldviertel kam es in den frühen Morgenstunden am Donnerstag zu einem fatalen Verkehrsunfall: Eine 27-Jährige aus Wien kam gegen 4:10 Uhr aus unbekannter Ursache mit ihrem Auto in Sallingberg (Bezirk Zwettl) von der Bundesstraße 36 ab und kurz darauf ums Leben.Das Auto war nach einer leichten Linkskurve gegen einen Baum neben der Straße geprallt. Die junge Lenkerin verstarb noch an der Unfallstelle. Notarzt und Rettung konnten nichts mehr für sie tun.Die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeuges erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Die Bundesstraße war für die Dauer der Fahrzeugbergung etwa zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.