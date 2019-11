Helden-Duo verhindert Entführung von Schülerin

In der russischen Großstadt Irkutsk wurde ein Jugendlicher Zeuge, wie ein erwachsener Mann versuchte, eine Schülerin in sein Auto zu zerren.

Zum Glück gelang es dem Mädchen noch um Hilfe zu rufen und so den Jugendlichen auf die Tat aufmerksam zu machen. Der 16-jährige Vyacheslav Doroshenko zögerte laut "Siberian Times" keine Sekunde und lief zu einem anderen Autofahrer in der Nähe.Gemeinsam rannten sie zum Fahrzeug des Unbekannten, der es mit der Angst zu tun bekam, von seinem Opfer abließ und sich eilig in den Fahrersitz quetschte, um schnell davonzubrausen. Das Mädchen befand sich zu dem Zeitpunkt immer noch in seiner Gewalt.Der zweite Zeuge, Gleb Sizykh, nahm mit seinem Wagen die Verfolgung auf und schaffte es sogar den Flüchtenden in einer Sackgasse zu stoppen. Der Entführer stieg aus und versuchte dem couragierten Bürger eine wahnwitzige Lügengeschichte aufzutischen."Entschuldigung, Kumpel. Ich dachte, sie wäre meine kleine Schwester. Da muss ich mich wohl geirrt haben", soll er zu Sizykh gesagt haben. Glücklicherweise ließ er sich davon nicht täuschen und alarmierte die Polizei.So konnte der Kindesentführer schließlich festgenommen werden. Es soll sich dabei um einen 48-Jährigen handeln, der bereits früher wegen Vergewaltigung verurteilt und erst im März 2017 aus der Haft entlassen worden war.Die beiden Helfer werden nun in Irkutsk als Helden gefeiert: