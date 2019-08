Junges Paar stirbt wenige Minuten nach Hochzeit

Nur wenige Minuten nach seiner Hochzeit ist ein junges Ehepaar in Texas (USA) bei einem schweren Autounfall umgekommen - vor den Augen ihrer Familien.

Paar plante große Familienfeier zu Weihnachten

Wie die Polizei der Kleinstadt Orange (Texas) mitteilt, wollten Harley Morgan (19) und Rhiannon Boudreaux Morgan (20) gerade die die Einfahrt des Friedensrichters verlassen, als ihr Wagen von einem Pick-up Modell Ford F-150 mit Anhänger erfasst wurde, der einen Traktor geladen hatte.Die Wucht der Kollision war so stark, dass sich das Auto des Ehepaars mehrmals überschlug und in einem Graben landete, berichten Augenzeugen, darunter die Schwester und Mutter des Bräutigams, die hinter dem 2004 Chevrolet der beiden Frischvermählten fuhren.Die beiden Jugendlichen wurden noch vor Ort von jenem Friedensrichter für tot erklärt, der sie kurz zuvor vermählt hatte. Der Fahrer des Pick-ups blieb unverletzt, wie KFDM berichtet.„Sie waren nicht mal fünf Minuten verheiratet", sagte die Mutter des Bräutigams, Kennia Morgan. „Ich musste zusehen, wie meine beiden Babies starben. Sie hatten noch so viele Träume." Das Paar hatte für Weihnachten eine große Feier für Familie und Freunde geplant, wollten aber nicht mehr so lange mit der Hochzeit warten. (jd)