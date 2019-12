Junges Reh steckte schreiend in Zaun fest

In Krems steckte am Mittwoch ein Reh in einem Zaun fest, die Feuerwehr konnte das Tier befreien und zum Tierarzt bringen.

Aufmerksame Anrainer bemerkten am Mittwoch in Krems am Nachbargrundstück ein in einem Zaun steckendes, laut schreiendes, junges Reh und alarmierten die Freiwillige Feuerwehr zur Tierrettung.Rasch rückten die Florianis mit sechs Mann zum Einsatzort am Steindl aus, dort eingetroffen deckten die Einsatzkräfte zuerst den Kopf des Rehs mit einer Decke ab und beruhigten das Wildtier. Anschließend wurde es rückwärts aus dem Zaun gezogen und in eine Decke gewickelt.Da sich das Tier an einem Hinterlauf leicht verletzt hatte wurde zur weiteren Versorgung die Tierrettung Krems zum Einsatz hinzugezogen. Nachdem sich zwei Mitarbeiter vom Tierschutzhaus an der Einsatzstelle befanden, wurde das Reh in eine Transportbox verfrachtet und anschließend zu einem auf Wildtiere spezialisierten Tierarzt gebracht.