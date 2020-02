Nach 26 Jahren: Ehe-Aus bei Jürgen Trovato & Marta

Schon länger kriselte es zwischen Jürgen Trovato und seiner Frau Marta. Nun bestätigte ihr Manager die Trennung.

Das wohl bekannteste TV-Detektiv-Paar Deutschlands hat sich nach 26 Jahren Ehe getrennt: Jürgen Trovato und seine Frau Marta sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte ihr Manager gegenüber RTL. Ein Grund für die Trennung wurde zwar nicht genannt, doch Marta deutete auf Facebook an, dass ihr Mann sie betrügt. Deswegen würden sie auch nicht mehr miteinander sprechen.Trovato nächtigt im Keller"Er telefoniert immer heimlich im Keller oder Schlafzimmer. Früher lag sein Handy immer auf dem Tisch. Wenn es geklingelt hat, durfte ich auch dran gehen. Jetzt nimmt er sein Handy überall hin mit, telefoniert in anderen Räumen", schrieb sie in ihrer Story. Trovato nächtigt aktuell im Keller des gemeinsames Hauses.Die meisten Zuschauer dürften die Trovatos aus der Pseudo-Doku-Soap "Die Trovatos" kennen. Sieben Jahre lief die Show nachmittags auf RTL. Teil der Sendung war auch Tochter Sharon, die seit Anfang Februar mit "DSDS"-Gewinner Severino Seeger zusammen ist. Zuletzt war Jürgen Trovato in "Promi Big Brother" zu sehen.