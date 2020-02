Justin engagiert sich im Kampf gegen Coronavirus

Der US-Superstar hat erklärt, Geld an China zu spenden, um bei der Bekämpfung des Virus zu helfen.

Justin Bieber: "Müssen füreinander da sein."

In einem Videoclip auf Instagram richtete sich der Musiker (25, "Yummy") an seine Fans in China: "Was geht, China? Hier ist Justin Bieber", begann er seine Nachricht und sprach den Leuten Mut zu: "Ich wollte nur sagen, dass ich weiß, dass es im Moment eine sehr beängstigende Zeit für euer Land ist, aber meine Wünsche und Unterstützung sind euch sicher."Im Video verspricht der Sänger, Geld für die Bekämpfung des Coronavirus zu spenden. Die Höhe des Betrags ist noch nicht bekannt. Allein in China sind bereits über 60.000 Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Behörden vermuten jedoch eine noch höhere Dunkelziffer. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei mehr als 1.500.Bieber geht das Thema auch persönlich nahe. Er spricht davon, wie beängstigend es wäre, wenn "eine neue Krankheit" seine Frau Hailey (23), seine Familie oder seine Freunde erwischen würde. "China, wir stehen euch als kollektive Menschheit bei", versichert Justin Bieber im Video. "Egal, ob es das [Coronavirus, Anm.] oder die Feuer in Australien sind, wir müssen für einander da sein."