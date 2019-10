Bieber und Baldwin sind (schon wieder) verheiratet

Diesmal schlossen der Popstar und das Model in South Carolina den Bund fürs Leben. Zahlreiche Promis sahen dabei zu.

Knapp ein Jahr, nachdem sie sich (standesamtlich) in New York das Jawort gegeben haben, feierten Justin Bieber und Hailey Baldwin endlich ihre Traumhochzeit. Die Zeremonie fand im Montage Palmetto Bluff Hotel in South Carolina statt.Unter den 154 Gästen tummelten sich zahlreiche Promis. Unter anderem waren Haileys Model-Kolleginnen Kendall Jenner, Camila Morrone und Joan Smalls mit dabei, ebenso wie Rapper Usher, Sänger Ed Sheeran, Will Smiths Sohn Jaden und Justins Manager Scooter Braun.Auch die Familie kam nicht zu kurz. Justin hatte Mama Pattie Mallette und Papa Jeremy Bieber an seiner Seite. Haileys Vater Stephen Baldwin und seine Brüder Alec, Billy und Daniel waren ebenfalls bei der Feier anwesend. Haileys Schwester Alaia und ihre Cousine Ireland Baldwin fungierten als Brautjungfern. Ein wenig seltsam, dass Ireland zuvor diesen Insta-Beitrag postete:Das Eheleben haben Justin und Hailey ja bereits nach ihrer Trauung in New York kennengelernt. "Du wachst nicht jeden Tag auf und sagst 'Ich bin so verliebt, und du bist perfekt'", hatte Hailey der "Vogue" im Februar erklärt. "So ist das nicht in einer Ehe. Aber es hat trotzdem etwas Schönes – wenn es darum geht, um etwas zu kämpfen, sich einzusetzen, um mit jemandem etwas aufzubauen.""Wir sind wirklich jung, und das ist angsteinflößend. Wir werden uns sehr verändern. Aber wir legen uns ins Zeug, um gemeinsam zu wachsen und den anderen in diesen Veränderungen zu unterstützen. So sehe ich das. Am Ende des Tages ist er außerdem mein bester Freund. Ich habe ihn nie satt."