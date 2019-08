Der 2. Hochzeitstermin von Justin & Hailey steht fest

Popstar Justin Bieber und seine Hailey feiern ihre zweite Hochzeit in South Carolina.

Eigentlich haben Justin und Hailey Bieber ja bereits im September 2018 geheiratet. Doch in Hollywood ist es üblich, dass man zwei Mal feiert – einmal im kleinen Kreis und einmal mit Freunden und Verwandten.Nun steht auch der Termin der zweiten Hochzeit fest, wie das Klatschportal "TMZ" in Erfahrung hat: Justin und Hailey heiraten am 30. September in South Carolina. Es ist sowohl eine Zeremonie sowie eine große Party geplant.Organisiert wird die Hochzeit von der prominenten Wedding-Planerin Mindy Weiss. Sie hat schon Hochzeiten von Heidi Klum, Ellen DeGeneres, Diana Ross, Katy Perry und den Kardashians auf die Beine gestellt.(lm)