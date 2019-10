Vitamin B! 1,4 Millionen folgen Biebers Haustieren

Sushi, Tuna und Oscar haben gemeinsam fast 1,4 Mio. Follower auf Instagram, dabei sind sie neu im Geschäft. Wie sie das schaffen? Vitamin B wie Bieber.

Sushi und Tuna (Thunfisch) sind reinrassige Savannah-Katzen und Geschwister. Ihr "Ziehbruder" heißt Oscar und keiner weiß so genau, welcher Hunderasse er angehört. Eines haben die drei gemeinsam. Sie gehören Justin und Hailey Bieber.Alle drei Vierbeiner leben im Luxus. Mietzen und Wauzi haben jeweils ihre eigenen Insta-Accounts. @kittysushiandtuna folgen 401.000 Fans, sie sind seit 28. September im Geschäft. @oskietheposkie ist seit vier Tagen auf Instagram mit eigenem Profil vertreten und hat schon jetzt 975.000 Abonnenten.Davor wurde das Hündchen nur bei Mama Hailey Bieber und Papa Justin gefeatured. Da durfte er über Papas nackte Brust stolzieren oder auf seiner Schulter sitzen. Hailey steckte ihn für Halloween in ein Bären-Kostüm.Seit Justin seinen Hund beworben hat, explodieren die Zugriffe. Auch Harper Seven, die Tochter von David und Victoria Beckham liebt Oskie.