i Gemütlicher Filmabend pixabay.com Neuer Streaming-Dienst JustWatch TV: Streaming nun auch gratis Die beliebte Streaming-Suchplattform JustWatch startet ein eigenes Streaming-Angebot mit fast 1.000 Filmen und Serien - und das kostenlos. Von Technik Heute 12.10.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle Serien- und Filmfans: Die bekannte Streaming-Suchmaschine JustWatch erweitert ihr Angebot massiv. Statt nur zu zeigen, wo welcher Inhalt verfügbar ist, können Nutzer künftig direkt auf der Plattform streamen.

Für das neue Angebot namens JustWatch TV kooperiert das Unternehmen mit bekannten Produktionsstudios. Unter den Partnern befinden sich unter anderem Paramount und Fremantle. Der Dienst startet in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.

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Wie es bei chip.de unter Berufung auf Digital Fernsehen heißt, werden die Inhalte direkt in die bestehende App und Website integriert. Mit monatlich rund 50 Millionen Nutzern verfügt die Suchplattform bereits über eine enorme Reichweite.

Kostenlos, aber keine aktuellen Hits

Das kostenlose Angebot umfasst fast 1.000 Filme und Serien. Allerdings sollten Nutzer keine brandneuen Blockbuster erwarten. Der Fokus liegt eher auf älteren Klassikern und weniger bekannten Titeln. Dafür ist das Anschauen komplett gratis - ohne Abo und ohne Anmeldung.

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Gründer David Croyé begründet den Schritt mit der zunehmenden Zersplitterung des Streaming-Marktes. Ziel sei es, Zuschauern den Zugang zu ihren Wunschinhalten weiter zu erleichtern, anstatt zwischen verschiedenen Anbietern wechseln zu müssen.